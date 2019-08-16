  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ağustos 2019 16:20

3 günlük köpek yavrularını çöpe atan kadına hapis cezası

ABD’nin California eyaletinde geçtiğimiz aylarda 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu bir poşetin içerisinde çöp kutusuna atan Deborah Sue Culwell hapse girecek. ABD‘nin California eyaletine bağlı Coachella bölgesinde geçtiğimiz Nisan ayında bir kadın, 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu çöpe atarken güvenlik kamerasından tespit edildi. Yavru köpekleri 33 derecelik sıcakta bir poşetin içerisinde...

Video Galeri
Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı
Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı
Video Galeri
Akın akın dönüyorlar: 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Akın akın dönüyorlar: 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Video Galeri
Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti
Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti
Video Galeri
Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi
Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi
Video Galeri
İstanbul’da dev operasyon: 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi
İstanbul’da dev operasyon: 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi
Video Galeri
Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM