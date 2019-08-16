3 günlük köpek yavrularını çöpe atan kadına hapis cezası
16 Ağustos 2019 16:20
3 günlük köpek yavrularını çöpe atan kadına hapis cezası
ABD’nin California eyaletinde geçtiğimiz aylarda 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu bir poşetin içerisinde çöp kutusuna atan Deborah Sue Culwell hapse girecek. ABD‘nin California eyaletine bağlı Coachella bölgesinde geçtiğimiz Nisan ayında bir kadın, 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu çöpe atarken güvenlik kamerasından tespit edildi. Yavru köpekleri 33 derecelik sıcakta bir poşetin içerisinde...