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3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi başladı

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31 Mart seçimleri sonrası YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği ilçelerde oy verme işlemi başladı.

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