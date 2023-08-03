Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon! 3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon! 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 07:30 Güncelleme: 03 Ağustos 2023 Perşembe 07:30 Aydın, Denizli ve Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 677,2 milyon TL ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb2d5f2ce270307e77cfd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca... İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı Fabrikada korkunç ölüm! Kan donduran işkence! Dövüp parmaklarını kestiler 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor! Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem KOSGEB desteği bir kadının daha hayallerini gerçekleştirdi