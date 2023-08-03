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  4. 3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon!

3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon!

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Aydın, Denizli ve Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 677,2 milyon TL ele geçirildi.

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