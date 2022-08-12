Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 ilde daha petrol umudu! TPAO çalışmalara başlıyor 3 ilde daha petrol umudu! TPAO çalışmalara başlıyor 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 14:10 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f63524a53ef55ec4608af7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de orman yangını çıktı Çöpe atıyordu, içinden bir servet çıktı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı Türkiye'deki sivrisineklerde ölümcül hastalık alarmı! Bugüne kadar karşılaştığınız tüm vicdansızlıkları unutun! İETT otobüsünün üstüne direkler düştü: Çok sayıda yaralı var AK Parti döneminde çürümeye terk edilmişti, İBB restore etti Bulun bu mahalle arası trafik magandasını CHP'den gurbetçi seçmen atağı; Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış