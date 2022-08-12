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  4. 3 ilde daha petrol umudu! TPAO çalışmalara başlıyor

3 ilde daha petrol umudu! TPAO çalışmalara başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

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