  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Kasım 2019 09:00

3 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu: 26 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında ihraç edilen polis ve askerlerin bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Video Galeri
Fatih Portakal'dan Erdoğan taklidi
Fatih Portakal'dan Erdoğan taklidi
Video Galeri
İstanbul'da can pazarı ! Kurtulmak için aşağı atladılar
İstanbul'da can pazarı ! Kurtulmak için aşağı atladılar
Video Galeri
Haluk Bilginer İstanbul'a döndü: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Haluk Bilginer İstanbul'a döndü: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Video Galeri
Bunun adı vahşet ! İstanbul'da tepki çeken görüntüler
Bunun adı vahşet ! İstanbul'da tepki çeken görüntüler
Video Galeri
Kabus geri döndü ! İstanbul'un barajları 3 yıl sonra yine alarm veriyor
Kabus geri döndü ! İstanbul'un barajları 3 yıl sonra yine alarm veriyor
Video Galeri
Galatasaray - Club Brugge maçından kareler
Galatasaray - Club Brugge maçından kareler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM