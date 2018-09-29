3 ilde insan tacirlerine yönelik operasyon: 28 gözaltı
29 Eylül 2018 16:10
3 ilde insan tacirlerine yönelik operasyon: 28 gözaltı
Van merkezli 3 ilde, insan tacirlerine yönelik operasyonda 40 kaçak göçmen ile 28 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde özel harekat, terör, narkotik, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin katılımı ile Van, Ankara ve Bitlis’te ‘Şafak’ operasyonu düzenlendi. 37 ekip ve 144 polisin katıldığı...