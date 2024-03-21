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3 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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