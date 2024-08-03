Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 16:11 Güncelleme: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 16:11 İstanbul Beyoğlu'nda lüks bir mekana giden 3 kadın önce tacize uğradı, ardından darbedildi. Kabusu yaşayan 3 kadın, şüphelilerden şikayetçi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ae2c98546940be7b02b233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Askeri helikopter pirinç tarlasına indi Muğla'da orman yangını İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı