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  4. 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı

3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı

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İstanbul Beyoğlu'nda lüks bir mekana giden 3 kadın önce tacize uğradı, ardından darbedildi. Kabusu yaşayan 3 kadın, şüphelilerden şikayetçi oldu.

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