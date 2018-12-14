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  3. 14 Aralık 2018 11:25

3 kardeşin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı

Düzce’nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde 3 kardeşin hayatını kaybettiği feci yangının görüntüleri ortaya çıktı. Düzce’de sabah saatlerinde çıkan ve 3 kardeşin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında, 3 çocuğu ile yaşayan Muhammed Korkmaz, uyudukları esnada duman kokusuna uyandı. Alevlerin...

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