CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - LYON / MAÇTA 2 GOL VAR
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Nisan 2017 21:20

3 katlı binanın çatısı küle döndü

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke’de 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında küle döndü.

Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Kazada ölenlerin yakınları hastaneye akın etti
Kazada ölenlerin yakınları hastaneye akın etti
Video Galeri
Hatayda korkutan yangın
Hatayda korkutan yangın
Video Galeri
Lefkoşada korkunç cinayet
Lefkoşada korkunç cinayet
Video Galeri
Bitlis Tatvanda şüpheli paket paniği
Bitlis Tatvanda şüpheli paket paniği
Video Galeri
Bakan Avcı: Sinema kanunun baştan başa yeniliyoruz
Bakan Avcı: Sinema kanunun baştan başa yeniliyoruz