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  3. 28 Temmuz 2017 17:15

3 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

Başkent’te trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde 3 kişilik ailenin motosiklet üzerinde kasksız yolculuk yapması tehlikeye davet çıkardı.

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