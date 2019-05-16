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  3. 16 Mayıs 2019 14:30

3 kişinin yolun ortasındaki tehlikeli oyunu kamerada

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 3 arkadaşın bir anda durup oynamaya başladığı anlar şehir kameraları tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 3 arkadaş, bir anda caddenin ortasında durup oyun oynamaya başladı. Gençlerin yaklaşık 30 saniye süren tehlikeli oyunu...

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