Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı 3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 18:36 Ankara Keçiörende tartıştığı apartman yöneticisi ve yanlarında bulunan oğlu ve arkadaşını öldüren zanlı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cca10f410220ee7a0f94a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar Uzaklaştırma kararı yine korumadı: Cani koca, eşini sokak ortasında katletti Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var Sınır ötesinde 3 terörist daha öldürüldü Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Antalya'da kıyamet koptu: Hortum sahili savaş alanına çevirdi Büyükçekmece Gölü kayboldu: 100 yıllık tarih ortaya çıktı Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var