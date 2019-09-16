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  3. 16 Eylül 2019 09:40

3 kişiyi öldüren zanlının evini yaktılar

Adana'da sokakta gördüğü 1 kişiyi çocuklarının gözü önünde, kahvehanede ise iki kişiyi öldüren ve tutuklanan katil zanlısının 3 katlı evini yaktılar. Babası gözü önünde öldürülen 5 yaşındaki O. Ö. de evinin balkonundan yangını izledi.

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