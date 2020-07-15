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  3. 15 Temmuz 2020 03:30

3 kız babalarını tacizle suçlamıştı! Adliye öncesi tekme tokat kavga

Mersin'de, 3 kız kardeşin babaları S.D.'yi (55) kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçladığı davanın duruşmasında tekme tokatlı kavga çıktı.

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