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  3. 24 Şubat 2020 23:55

3 kız kaybolmuştu... Görüntüler ortaya çıktı !

Isparta'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri arama çalışmalarında yeni detaylar ortaya çıktı. Lise öğrencilerinin otostopla bir otomobile bindikleri belirlendi.

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