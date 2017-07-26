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  3. 26 Temmuz 2017 14:15

3 metrelik pitonu elleriyle yakaladı

ABD'nin Florida eyaletinde bir genç, 3 metrelik Birmanya pitonunu korkmadan elleriyle yakaladı.

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