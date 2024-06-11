3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde kurdukları 45 farklı paravan şirket ile 3 milyar TL'lik para transferi yaptıkları tespit edilen yüzlerce zanlı gözaltına alındı.

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