Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var 11 Haziran 2024 Salı Saat: 08:30 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde kurdukları 45 farklı paravan şirket ile 3 milyar TL'lik para transferi yaptıkları tespit edilen yüzlerce zanlı gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6667e0f10632e00d9e020923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek... Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu Canlı yayında depreme yakalandı Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada