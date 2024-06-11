  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var

3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde kurdukları 45 farklı paravan şirket ile 3 milyar TL'lik para transferi yaptıkları tespit edilen yüzlerce zanlı gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı
Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı
''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...
''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...
Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi
Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi
Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu
Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu
Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada
İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada
Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Canlı yayında depreme yakalandı
Canlı yayında depreme yakalandı
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada
Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada