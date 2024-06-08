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  4. 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi

3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi

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Milyonlarca gencin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS süreci, yarın AYT ile YDT oturumlarıyla tamamlanacak.

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