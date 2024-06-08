Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:15 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 13:15 Milyonlarca gencin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS süreci, yarın AYT ile YDT oturumlarıyla tamamlanacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66642f44c6197d2e91087783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL