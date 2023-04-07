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  4. 3 milyon kişinin yaşadığı ilimizde korkutan rakam: Sadece 133 kişi başvurdu!

3 milyon kişinin yaşadığı ilimizde korkutan rakam: Sadece 133 kişi başvurdu!

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Bursa'da sadece 133 kişi yaşadığı binaya karot testi yaptırmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne başvurduğu ortaya çıktı.

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