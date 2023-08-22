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  4. 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor

3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor

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Düzce'de her mevsim 5 ila 10 derece arasında sıcaklığı bulunan Fakıllı mağarası, bronşit ve astım hastalarına şifa oluyor.

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