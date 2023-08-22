Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 16:25 Güncelleme: 22 Ağustos 2023 Salı 16:25 Düzce'de her mevsim 5 ila 10 derece arasında sıcaklığı bulunan Fakıllı mağarası, bronşit ve astım hastalarına şifa oluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4b74347afc4252d0cd623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti Çanakkale’de büyük orman yangını Hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üstüne uçtu! Görüntüler olay oldu! Taksim'de yine para saçtılar ''Fahiş fiyat'' mührüne ''tadilattayız'' kamuflajı ayıbı İstanbul'da laf atma kavgası: 3 yaralı Yunanistan'da orman yangını Türk köylerine ulaştı