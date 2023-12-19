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  4. 3 organize suç örgütü elebaşısı daha Türkiye'de yakalandı

3 organize suç örgütü elebaşısı daha Türkiye'de yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si Kırmızı Bültenle, 1'i Acil Yakalama koduyla aranan 3 organize suç örgütü liderinin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

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