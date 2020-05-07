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  3. 07 Mayıs 2020 12:15

3 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birimlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda teröristlerin bombalandığı anlar kameralara yansıdı.

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