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  4. 3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var!

3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var!

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e çıktı, kazada 900'den fazla kişi yaralandı.

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