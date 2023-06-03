Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var! 3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var! 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 09:25 Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e çıktı, kazada 900'den fazla kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647adcd32838243cc74fd423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu! Kocaeli semalarında dikkat çeken ışıklı cisimler