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  3. 14 Haziran 2017 12:45

3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL Gedik Üniversitesi tarafından engelli bireylerin topluma katılımına ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik katkıda bulunan kişi ve kurumlara verilen Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu.

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Konuşan karga koruma altında
Konuşan karga koruma altında
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Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
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Minik Celal yürümek istiyor
Minik Celal yürümek istiyor
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Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
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Bireysel sporcular artık yalnız değil!
Bireysel sporcular artık yalnız değil!
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Neustadter tatilde durmuyor
Neustadter tatilde durmuyor