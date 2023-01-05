Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 3 05 Ocak 2023 Perşembe Saat: 13:40 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b6a917dac39260462fa6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı Yeşil sahayı ringe çevirdiler, ortalık savaş alanına döndü Balkondan düşen kadın öldü, hastane karıştı! Sokak ortasında dehşet anları! Yere düşen polisi böyle bıçakladı Dolandırıcıların yeni hedefi gençler oldu! Böyle kandırıyorlar Arsa yatırımı yapmak isteyenleri hedef aldılar! Bu da''uydulu'' vurgun! Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu Fotoğraflar Türkiye'den! Buz tutan gölde Eskimo usulü balık avı