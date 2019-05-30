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  3. 30 Mayıs 2019 11:11

3 yaşındaki çocuğa ilaç dayağı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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