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  3. 17 Şubat 2021 19:20

3 yaşındaki çocuğun olduğu araba böyle kaydı!

İstanbul Esenyurt’ta içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı kayarken anne ve babası arabayı yakalamak için peşinden koştu.

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