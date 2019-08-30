SON DAKİKA
EKREM İMAMOĞLU'NDAN 30 AĞUSTOS AÇIKLAMASI: ''MİLLİ BİRLİĞİMİZ HEP BÜYÜSÜN''
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Ağustos 2019 13:39

30 Ağustos kutlamalarında protokolü de şaşırtan anlar

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen konserde bir kadının protokol üyelerinin karşısında bir anda oynamaya başlaması şaşkınlık yaşattı.

Video Galeri
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Video Galeri
Uçtu uçtu belediye başkanı uçtu
Uçtu uçtu belediye başkanı uçtu
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
Video Galeri
Dolmabahçe’ye klasik araçlarla zafer konvoyu
Dolmabahçe’ye klasik araçlarla zafer konvoyu
Video Galeri
Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan yaklaşık yarım ton eroin çıktı
Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan yaklaşık yarım ton eroin çıktı
Video Galeri
Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi
Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM