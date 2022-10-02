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  4. 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar

30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyonda bazı askerlerin Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesine ilişkin açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, ''Olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir''...

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