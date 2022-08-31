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  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir’de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğindeki konuşmasında "Atatürk" demeyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yuhalandı.

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