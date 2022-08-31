Anasayfa Video Galeriler Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı 31 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:10 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir’de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğindeki konuşmasında "Atatürk" demeyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yuhalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f1771a33fd163ed580733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin'' Solmaz Çiros'dan bir skandal paylaşım daha Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed sözlerine tepki yağıyor TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı Milli Muharip Uçağı görücüye çıktı Psikopat kuzenden ''pes'' dedirten savunma: ''Canım sıkıldı vurdum'' Bastonlu hırsız güvenlik kamerasında Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı