SON DAKİKA
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Ağustos 2020 00:10

30 Ağustos’ta Atatürk'ün anıtına Atatürk yasağı!

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde Ankara Sıhhiye Zafer Anıtı’nda düzenleyeceği törene Atatürk’ün resminin olduğu flamalar alınmadı.

Video Galeri
Akit TV'de skandalın yeni adı: ANIRKABİR!
Akit TV'de skandalın yeni adı: ANIRKABİR!
Video Galeri
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Murat Övüç tokadı yedi
Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Murat Övüç tokadı yedi
Video Galeri
Çılgın Türkler iş başında! Meis Adası önünde 30 Ağustos kutlaması
Çılgın Türkler iş başında! Meis Adası önünde 30 Ağustos kutlaması
Video Galeri
Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu
Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu
Video Galeri
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç canlı yayında bayıldı!
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç canlı yayında bayıldı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM