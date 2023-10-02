Anasayfa Video Galeriler Gündem 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 17:50 Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde normalde 30 bin olan nüfus, üniversitenin açılmasıyla birlikte 100 binde dayandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651ad8aec197ef0b44698f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı