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  4. 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı

30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde normalde 30 bin olan nüfus, üniversitenin açılmasıyla birlikte 100 binde dayandı.

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