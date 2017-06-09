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  3. 09 Haziran 2017 15:15

30 derece sıcaklık asfaltı eritti

Hava sıcaklığının 30 derece dolaylarında seyrettiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde asfalt eridi. Caddeleri zift kaplarken, söz konusu durum hem yayaları hem de araç sürücülerini etkiledi.

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Liselilerden korkutan kutlama! Canlarını hiçe saydılar