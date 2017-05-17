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  3. 17 Mayıs 2017 10:15

30 işçinin öldüğü maden faciasının 7. yıl dönümü

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010 günü meydana gelen maden faciasında ölen 30 maden işçisi, olayın meydana geldiği TTK Karadon Müessesesi'nde dualarla anıldı.

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