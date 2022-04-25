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30 kişinin 'kız' kavgası kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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