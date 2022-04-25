Anasayfa Video Galeriler Gündem 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 13:40 Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62667a9d201d227fe5527aa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması ''Kız meselesi'' kavgasında sokak savaş alanına döndü İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı Metrobüste kadın yolcuya akıl almaz tehdit: ''Senin gibi karım olsa...'' Gençler atalarının izinde Conkbayırı'nda Uyumadılar, uyutmadılar! Bir şehrimiz sabaha kadar sokaktaydı