Anasayfa Video Galeriler Gündem 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 15:55 Güncelleme: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:55 Muş'ta terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a5683d8172dc3b586906c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu Antalya açıklarında ölü yunus bulundu Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı Dikkat! Türkiye'de kene vakaları artışa geçti Büyük umutlarla aldığı yeni ev kabusu oldu Adana'da ''sıradan'' bir gün... Bu görüntü olay oldu! İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet kamerada! Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı