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30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar

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Muş'ta terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekmeye başladı.

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