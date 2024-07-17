Anasayfa Video Galeriler Gündem 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 11:11 İstanbul Kadıköy'de bir mücevher dükkanına girerek 300 bin dolar değerinde pırlanta çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66977cc5cf9ae7a7b1050213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Lüks otomobil feribot iskelesinde saniyeler içinde suya gömüldü... Sarıkamış’ı sel vurdu: Yollar yıkıldı, evleri su bastı İstanbul'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga 57 ilde operasyon düğmesine basıldı: Yüzlerce gözaltı var Bayburtta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı