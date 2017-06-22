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  3. 22 Haziran 2017 13:45

300 bin Filistinli Mescid-i Aksadaydı

300 bin Filistinli, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Kadir Gecesini ihya etti.

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Evsiz adama eşek şakası!
Evsiz adama eşek şakası!
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Mescit alanı meyhaneye dönüştürülen köy felaketten kurtulamıyor
Mescit alanı meyhaneye dönüştürülen köy felaketten kurtulamıyor
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Bu camide oyun da yaramazlık da serbest
Bu camide oyun da yaramazlık da serbest
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Dev kağıt ruloları yokuştan yuvarlandı, faciadan dönüldü
Dev kağıt ruloları yokuştan yuvarlandı, faciadan dönüldü
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Kahraman Fethi Sekinin kullandığı kulübe kurşun geçirmez oluyor
Kahraman Fethi Sekinin kullandığı kulübe kurşun geçirmez oluyor
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan taburcu oldu
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan taburcu oldu