300 Bin TL ödüllü o terörist etkisiz hale getirildi
09 Haziran 2019 16:40
300 Bin TL ödüllü o terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde...