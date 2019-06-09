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  3. 09 Haziran 2019 16:40

300 Bin TL ödüllü o terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde...

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