300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
19 Haziran 2019 00:00
300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Pakistan’ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı. Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hasan’ın kilosu sebebi ile normal yollar...