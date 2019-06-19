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  3. 19 Haziran 2019 00:00

300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Pakistan’ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı. Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hasan’ın kilosu sebebi ile normal yollar...

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Bakan Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
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