  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 300 yıllık tarihi yapı yeniden ayağa kaldırılacak

300 yıllık tarihi yapı yeniden ayağa kaldırılacak

Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1700'lü yıllarda inşa edilen tarihi su değirmeninin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi
Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi
İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi
İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi
Bakan duyurdu: 12 ilde hainlere ağır darbe
Bakan duyurdu: 12 ilde hainlere ağır darbe
Şüpheli valiz ekipleri alarma geçirdi
Şüpheli valiz ekipleri alarma geçirdi
Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi
Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi
Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu
Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu
Yenilebilir sarı altının fiyatı gerçek altınla yarışıyor: Kilosu 1000 TL
Yenilebilir sarı altının fiyatı gerçek altınla yarışıyor: Kilosu 1000 TL
Bir ilde daha köpek katliamı iddiası
Bir ilde daha köpek katliamı iddiası
Ankara'da yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var