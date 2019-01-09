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  3. 09 Ocak 2019 10:37

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

Bursalı dağcılar, tırmandıkları Uludağ’ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı. Eksi 30 derece soğuğa ve fırtınaya karşı ayakta duran dağcılar, ayak basılmamış doğayı da ölümsüzleştirdi.

Bilgin Pro
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