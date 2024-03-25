31 Mart seçimlerinde kaç polis, kaç asker görev yapacak ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu pazar yapılacak olan yerel seçimler için görevlendirilen güvenlik görevlisi sayısını açıkladı.

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