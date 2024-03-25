Anasayfa Video Galeriler Gündem 31 Mart seçimlerinde kaç polis, kaç asker görev yapacak ? 31 Mart seçimlerinde kaç polis, kaç asker görev yapacak ? 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 25 Mart 2024 Pazartesi 13:30 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu pazar yapılacak olan yerel seçimler için görevlendirilen güvenlik görevlisi sayısını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6601525d007fbc8a7c0a3243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çobanlık yaparken keşfedilen genç kız ''yapamaz'' denileni başardı Denizin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Dünyanın en yüksek 5'inci barajına ''Boğaz Köprüsü'' geliyor! Bayramda hizmete açılacak Türkiye bir ilk: Antalya'da yakalandı, uydu verici takıldı Sıfır apartman yan yatmaya başladı Türk gemisi 120 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler İstanbul'un yabancı uyruklu ''lokanta fareleri'' kamerada Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi