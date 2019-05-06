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  3. 06 Mayıs 2019 21:23

31 Mart yerel seçimleri oy sayım işlemleri

Türkiye'nin mahalli seçimler için sandık başına gittiği 31 Mart yerel seçimleri sonrasında toplanan oylar böyle sayılmıştı. İşte arşivden oy sayım işlemlerinden bir kesti.

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