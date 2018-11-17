"31 Mart’ı ’gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz"
17 Kasım 2018 17:25
"31 Mart’ı ’gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz"
Cumurbaşkanı Erdoğan " “31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz. Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin Başakşehir’de düzenlenen ortak açılış törenine katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçeleri projelerinin detaylarını...