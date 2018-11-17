  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Kasım 2018 17:25

"31 Mart’ı ’gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz"

Cumurbaşkanı Erdoğan " “31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz. Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin Başakşehir’de düzenlenen ortak açılış törenine katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçeleri projelerinin detaylarını...

Bilgin Pro
Video Galeri
Dorse kapağı açılan kamyon trafiği birbirine kattı
Dorse kapağı açılan kamyon trafiği birbirine kattı
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Anneleri telef olan kedilere Pamuk sahip çıktı
Anneleri telef olan kedilere "Pamuk" sahip çıktı
Video Galeri
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Video Galeri
Boyacı 9. katta asılı kaldı
Boyacı 9. katta asılı kaldı
Video Galeri
Bartın Irmağı siyaha büründü
Bartın Irmağı siyaha büründü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM