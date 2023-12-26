Anasayfa Video Galeriler Gündem 32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var 32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var 26 Aralık 2023 Salı Saat: 10:50 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658a85d89bbe4ef53506ca73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti! MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı oldu Tanju Özcan 12 şehit için Bolu’da '''7 günlük yas'' ilan etti Cumhur İttifakı ortağı HÜDA Par lideri TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı''