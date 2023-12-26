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32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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