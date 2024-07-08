Anasayfa Video Galeriler Gündem 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:41 Nevşehir'de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan kadın, 32 yıl sonra hem ailesini, hem de öldü diye gömüldüğü mezarını buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bec884673eb20c3091c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını Kız arkadaşı ''hayalin bile yok'' dedi, inadından ABD'de kendi işinin patronu oldu İstanbul'da tramvay hattında arıza Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı