  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar

35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparkta 35 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var
Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var
Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı
Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı
Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman
Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman
Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu
Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu
En Pahalı Moda Çekimi
En Pahalı Moda Çekimi
Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama
Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama
Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi
Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi
10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti
10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti
Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı
Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı