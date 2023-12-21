Anasayfa Video Galeriler Gündem 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 07:40 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparkta 35 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6583c1c4fffc59a391083b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu En Pahalı Moda Çekimi Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi 10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı