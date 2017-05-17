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  3. 17 Mayıs 2017 17:15

35 bin dolarlık takı çaldılar

İzmir’in Selçuk ilçesinde gümüşçüden 35 bin dolar değerinde takı çalan hırsızlar kıskıvrak yakalanırken, olay anı görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

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